Угальде: «Не удивлен, что Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву. Он босс»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга перед матчем 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Я не удивлен, что Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву в день матча с «Зенитом». Гильермо — босс, это его решение», — приводит слова Угальде «РБ Спорт».

«Спартак» (31) занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» (37) располагается на второй строчке.