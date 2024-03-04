Угальде: «Не удивлен, что Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву. Он босс»
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга перед матчем 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).
«Я не удивлен, что Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву в день матча с «Зенитом». Гильермо — босс, это его решение», — приводит слова Угальде «РБ Спорт».
«Спартак» (31) занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» (37) располагается на второй строчке.
Источник: РБ Спорт
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|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
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Спартак – Факел
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
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|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|К
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|1
|3
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|1
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