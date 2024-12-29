Гладилин: «Лучшие футболисты «Спартака» в 2024 году — Максименко, Барко и Угальде»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин назвал лучших футболистов красно-белых в уходящем году.

«Лучшие футболисты «Спартака» в 2024 году — Максименко, Барко и Угальде, — сказал Гладилин. — Александр в концовке прошлого сезона играл уверенно. Барко вместе с Угальде проявили себя очень мощно. Прогресс Максименко? Александр уже повзрослел, стал более опытным. Для вратаря это многое значит. Максименко уже надо показывать класс. Капитанская повязка придает ему еще больше уверенности», — сказал Гладилин «РБ Спорт».

В этом сезоне вратарь Александр Максименко провел 18 матчей за «Спартак», полузащитник Эсекьель Барко — 22 игры, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач, форвард Манфред Угальде — 22 матча, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи.