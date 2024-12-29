Агент Сафонов: «Лучший тренер РПЛ прямо сейчас — Станкович»

Агент Алексей Сафонов назвал лучшего тренера РПЛ в первой части сезона.

«Лучший тренер РПЛ прямо сейчас — Станкович. Назову именно его, потому что «Спартак» набрал приличный ход. Шесть побед кряду — это вам не шутки. И главное, что по качеству игры они очень хороши», — сказал Сафонов «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые на два балла отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».