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Гинер оценил стоимость телеправ на показ РПЛ в 300 миллионов долларов

17:09
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Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, в какую сумму он оценил бы стоимость прав на трансляции матчей российской премьер-лиги.

— Как повысить доходность российского футбола? Один фактор уже состоялся: болельщики пошли на стадионы. Наши люди еще не очень привыкли к атрибутике. Но самое важное — это телевизионный контракт, сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

Я думаю, что права на российский чемпионат должны стоить минимум 300 миллионов долларов. Не должно быть футбола на бесплатном телевидении. Это неправильно. Этого нет нигде в мире.

Думаю, скоро все перейдет в интернет. Тогда и деньги пойдут другие, ведь появится конкуренция.

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