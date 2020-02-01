Гинер оценил стоимость телеправ на показ РПЛ в 300 миллионов долларов
17:09
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, в какую сумму он оценил бы стоимость прав на трансляции матчей российской премьер-лиги.
— Как повысить доходность российского футбола? Один фактор уже состоялся: болельщики пошли на стадионы. Наши люди еще не очень привыкли к атрибутике. Но самое важное — это телевизионный контракт, — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».
Я думаю, что права на российский чемпионат должны стоить минимум 300 миллионов долларов. Не должно быть футбола на бесплатном телевидении. Это неправильно. Этого нет нигде в мире.
Думаю, скоро все перейдет в интернет. Тогда и деньги пойдут другие, ведь появится конкуренция.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...