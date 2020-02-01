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Гинер — о Слуцком: «Не уходил со скандалом и ни в чем не обманул»

17:15
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» пожелал успехов новому главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, тренировавшему армейцев с 2009 по 2016 годы.

— Я желаю Слуцкому только удачи и успехов, — сказал Гинер. — Он поработал в Англии, в Голландии. Теперь поработает в «Рубине». Желаю ему успехов.
Мы не всегда соглашались. Но как болельщик и тренер. Мне было всегда интересно, почему вышел тот футболист, а не этот. Чисто для себя интересно.

Я не считаю себя профессионалом в вопросе футбольной тактики. Я желаю ему успехов. Он не уходил со скандалом. Он просто захотел взять паузу. И ни в чем не обманул.

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