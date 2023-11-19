Гильерме заявил, что продал 10 чемоданов с вещами Родолфо

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал «СЭ», что сделал с 10 чемоданами экс-защитника железнодорожников Родолфо.

Ранее Родолфо в интервью «СЭ» сообщил, что хранит у Гильерме 10 чемоданов со своими вещами.

— Гильерме, когда отдадите чемоданы с вещами Родолфо?

Родолфо: Он не отдаст.

Гильерме: Откуда он знает?

Родолфо: Я интервью давал. Продает уже на Горбушке.

Гильерме: На Дубровке!

— То есть кто-то сейчас носит вещи Родолфо?

Гильерме: На «Авито» тоже! (продал, — прим. «СЭ») «Озон»!

— За сколько продали?

Гильерме: Дорогие вещи, очень дорогие!

Родолфо выступал за «Локомотив» вместе с Гильерме с 2007 по 2012 год.