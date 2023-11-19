Генеральный секретарь Федерации футбола Кубы назвал очень сильным уровень чемпионата России

Генеральный секретарь федерации футбола Кубы Мигель Перес в комментарии для «СЭ» оценил уровень российского чемпионата.

«Это очень сильный чемпионат. Там собраны игроки высочайшего класса. Знаю много российских футболистов, у вас топовый чемпионат. Мы понимаем, что из себя представляет сборная России», — сказал Перес «СЭ».

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).