Константин Лепехин: «Только Кордоба способен навязать борьбу Кассьерре в гонке бомбардиров»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин порассуждал о гонке бомбардиров в этом сезоне РПЛ.

«Пока рано отдавать Кассьерре заранее первое место, ведь сыграли только половину матчей, — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина. — Хотя, конечно, отрицать нельзя, что Матео сделал серьезную заявку на этот титул. В чем его секрет? Он играет за одну из лучших команд страны, поэтому у Кассьерры в каждом матче возникает несколько голевых моментов. Его голы — это заслуга всей команды. Для форварда крайне важно уметь реализовывать моменты. Можно забить три гола в матче, но при этом еще в семи выгодных эпизодах промахнуться. Важен процент реализации, а у Матео с этим все в полном порядке. Отмечу, что он все свои голы забил с игры, а, например, Чалов свои четыре из семи мячей в этом чемпионате положил с пенальти. Кто может навязать борьбу Кассьерре в этом сезоне? Думаю, что только Кордоба, у которого тоже все мячи забиты с игры».

Лучший бомбардир РПЛ после 15 туров — Матео Кассьерра (12 голов) из «Зенита». Джон Кордоба, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар») и Федор Чалов (ЦСКА) забили по 7 мячей.