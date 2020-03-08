Гильерме рассказал, как ему удалось отразить пенальти «Ахмата»

Вратарь «Локомотива» Гильерме поделился эмоциями от победы над «Ахматом» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России (1:0). Голкипер в концовке встречи ногой отразил пенальти.

— Я всегда говорю, что победа — это самое главное. Мы очень давно не побеждали, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Гильеме. — Рад, что помог команде выиграть матч.

— Результат справедливый?

— Если бы матч закончился вничью, это было бы несправедливо. Мы играли хорошо и могли забивать второй гол. Победа заслуженная.

— В эпизоде с пенальти поторопились с выходом из ворот?

— Сложная ситуация, 50 на 50. Я не ожидал, что Визеу достанет мяч. Он хорошо ударил, попал в перекладину. Саба спасал ворота, мяч попал ему в руку. Такое бывает. Главное, что мы победили.

— Расскажите, как отразили пенальти?

— Заранее выбрал угол, но Визеу удар по центру, и удар был не такой сильный. Всегда, когда мы прыгаем, мы оставляем ногу — я успел сделать движение. Еще когда он побежал к мячу, я вспомнил, что в 2011 году уже отбивал пенальти в матче с «Ахматом».

— Когда мы увидим «Локомотив», который побеждает по 3:0?

— Такое редко бывает. Я уже долго в «Локомотиве» и помню все несколько таких побед. Мы не можем выиграть матч спокойно. Мы любим страдать.