«Гильерме правила не нарушал. Но сфолил защитник». Арбитр ФИФА разобрал эпизод, который возмутил Слуцкого

Арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался по поводу скандального эпизода в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» (0:2). В первом тайме арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота «Локо» после падения Ивана Игнатьева, что вывело из себя главного тренера казанцев Леонида Слуцкого. Он был удален в перерыве встречи за претензии к судье, а после игры произнес яркую речь с критикой арбитров.

По словам Николаева, вратарь «Локо» Гильерме не нарушал правила, но до этого Мачей Рыбус совершил фол, который тянул на пенальти.

— Считаю, Гильерме не нарушил правила. Дело в том, что нужно посмотреть, почему Игнатьев совершил такое некоординированное движение, — сказал Николаев в эфире передачи «Правила игры». — Его толкнул защитник — это фол, за него стоило назначить пенальти.

Защитник в этой ситуации мешал нападающему. Это фол, после этого уже забываем про Гильерме. Это пенальти.