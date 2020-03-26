Гильерме не сталкивался с расизмом в России

Вратарь «Локомотива» Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что не сталкивался с проявлениями расизма в России. Голкипер выступает в «Локо» с 2007 года, с 2016 года играет за сборную России.

— В России много расизма — это известно. Вы хоть раз встречали?

— По отношению к себе — нет. Помню, после одного из матчей со «Спартаком» про это многие газеты писали, но во время матчей я такого в свой адрес не слышал. Хотя часто ведь бывает, что люди, которые что-то такое кричат, на самом деле не расисты, они просто хотят спровоцировать игрока другой команды.

У меня много темнокожих друзей, я часто с ними гуляю — и никогда не встречал расизма. Думаю, многие, кто кричит с трибуны «обезьяна» и все такое — на самом деле просто хотят дестабилизировать футболистов эмоционально.