Парфенов объяснил, какие функции в «Арсенале» выполняет Ковтун

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов назвал основные задачи Юрия Ковтуна, который входит в штаб команды.

— Какие тренерские функции Юрия Ковтуна в «Арсенале»?

— Работа со стандартными положениями, в обороне, группа обороны, индивидуальные моменты с защитниками тренирует. Общаемся с ним и всем тренерским штабом каждый день. Мне важно его мнение по разным моментам. Очень доволен Юрием Михайловичем. Есть еще Андрей Данилов — человек-трудяга с опытом и большими знаниями, — сказал Парфенов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ковтун трижды становился чемпионом России в составе «Спартака» во время своей футбольной карьеры. Он также выступал за московское «Динамо», «Аланию» и другие клубы.

«Арсенал» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.