Гершкович рассказал, как на Яшине сказалась трагическая смерть Кожемякина
Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» рассказал о трагической судьбе молодого форварда Анатолия Кожемякина и последствиях для Льва Яшина.
— В 1974-м в «Динамо» произошла большая трагедия — из-за несчастного случая в лифте погиб талантливый молодой форвард Анатолий Кожемякин, а начальника команды Льва Яшина после этого убрали из родного «Динамо», и великий экс-голкипер перешел перекладывать бумажки в Управление футбола Госкомспорта СССР. К 1976-му раны уже заросли?
— Время лечит, хотя все очень переживали потерю Кожемякина — талантливого, но немножко бесшабашного парня. Это был шок. Как и вынужденный уход в аналог нынешнего РФС Льва Ивановича. Не понимаю, как такую потерю для «Динамо» можно было допустить. Когда мы приезжали за рубеж, там всегда говорили про Россию: «Яшин, водка, икра». Это были первые ассоциации с нашей страной.
Но некоторые чиновники из динамовского Центрального совета, видимо, ревновали к его славе и воспользовались ситуацией. А в родной клуб он работать больше так и не вернулся. Хотя мы говорим «Динамо», подразумеваем — Яшин; мы говорим — Яшин, подразумеваем — «Динамо». Лев Иванович должен был работать в «Динамо» столько, сколько хотел сам. Та ситуация у меня до сих пор не укладывается в голове.
— Может, и она позже отразилась на карме клуба? И общался ли в чемпионском сезоне Яшин с кем-то из команды?
— Все возможно. У меня всегда с ним были хорошие отношения, но, учитывая разницу в возрасте, особо частых встреч у нас не было. Единственное — я вместе с замом председателя ЦС «Динамо» Вячеславом Соловьевым и Александром Стеблиным принимал активное участие в организации матча к 60-летию Яшина между сборной «Динамо» и сборной мира, который прошел в 1989 году. Меньше чем за год до смерти Льва Ивановича. В Петровском парке играли такие звезды, как Франц Беккенбауэр, Эйсебио, Бобби Чарльтон. Не приехать к Яшину они не могли.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4