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Гершкович рассказал, как на Яшине сказалась трагическая смерть Кожемякина

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Федор Алексеев.
Фото архив «СЭ»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» рассказал о трагической судьбе молодого форварда Анатолия Кожемякина и последствиях для Льва Яшина.

— В 1974-м в «Динамо» произошла большая трагедия — из-за несчастного случая в лифте погиб талантливый молодой форвард Анатолий Кожемякин, а начальника команды Льва Яшина после этого убрали из родного «Динамо», и великий экс-голкипер перешел перекладывать бумажки в Управление футбола Госкомспорта СССР. К 1976-му раны уже заросли?

— Время лечит, хотя все очень переживали потерю Кожемякина — талантливого, но немножко бесшабашного парня. Это был шок. Как и вынужденный уход в аналог нынешнего РФС Льва Ивановича. Не понимаю, как такую потерю для «Динамо» можно было допустить. Когда мы приезжали за рубеж, там всегда говорили про Россию: «Яшин, водка, икра». Это были первые ассоциации с нашей страной.

Но некоторые чиновники из динамовского Центрального совета, видимо, ревновали к его славе и воспользовались ситуацией. А в родной клуб он работать больше так и не вернулся. Хотя мы говорим «Динамо», подразумеваем — Яшин; мы говорим — Яшин, подразумеваем — «Динамо». Лев Иванович должен был работать в «Динамо» столько, сколько хотел сам. Та ситуация у меня до сих пор не укладывается в голове.

— Может, и она позже отразилась на карме клуба? И общался ли в чемпионском сезоне Яшин с кем-то из команды?

— Все возможно. У меня всегда с ним были хорошие отношения, но, учитывая разницу в возрасте, особо частых встреч у нас не было. Единственное — я вместе с замом председателя ЦС «Динамо» Вячеславом Соловьевым и Александром Стеблиным принимал активное участие в организации матча к 60-летию Яшина между сборной «Динамо» и сборной мира, который прошел в 1989 году. Меньше чем за год до смерти Льва Ивановича. В Петровском парке играли такие звезды, как Франц Беккенбауэр, Эйсебио, Бобби Чарльтон. Не приехать к Яшину они не могли.

Михаил Гершкович в &laquo;Динамо&raquo;. «Когда на Севидова донесли и уволили — сразу все сломалось». Интервью форварда золотого «Динамо» — 1976 Гершковича

Лев Яшин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Бышовец рассказал о проблемах «Зенита» во второй части сезона РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
Факел – Ахмат
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 15
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Константин Тюкавин

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