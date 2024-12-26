Гершкович — о Мажиче: «Не понимаю, зачем он нужен — он ничего полезного не сделал»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович оценил работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«Не понимаю, зачем вообще здесь нужен Мажич. Ничего полезного, на мой взгляд, он не сделал. В экспертно-судейской комиссии почти одни иностранцы — у нас что, нет своих бывших судей, которые могут оценивать работу арбитров? Я вообще сторонник того, чтобы не только судьи оценивали сами себя, но и бывшие футболисты, тренеры, которые сегодня без работы, анализировали работу арбитров. Тогда это будет объективная оценка, потому что люди, которые играли и тренировали, очень четко улавливают логику футбола», — цитирует Гершковича «РБ Спорт».