Нигматуллин — о Соболеве: «Спартак» избавился от токсичного игрока»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева после перехода из «Спартака».

«Это прекрасный трансфер для «Спартака». Избавились от токсичного и немотивированного футболиста. Соболев и сейчас не демонстрирует высокую мотивацию. Я думаю, он больше мотивирован игрой в Dota, чем в футбол. Соболев наслаждается своим контрактом. Но если говорить про отсутствие голов, давайте скажем про адаптацию. Просто-напросто в плохой форме» — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Бывший голкипер также добавил, что, по его мнению, переход Соболева один из самых провальных трансферов петербургского клуба за последние годы.

В составе «Зенита» 27-летний форвард провел 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.