05:55 | Футбол — РПЛ

Герман Ткаченко: "Не разделяю позиции ни ярых противников, ни ярых сторонников лимита на легионеров"

0
Обсудить

Обстоятельный разговор в редакции "СЭ" с главой компании ProSportsManagement, которая ведет дела Федора Смолова, Юрия Жиркова, Олега Шатова и ряда других известных футболистов, Германом Ткаченко.

 
Герман Ткаченко в редакции &quot;СЭ&quot;.Герман Ткаченко: "Игнатьев? Империя еще нанесет ответный удар"

– Ваше отношение к лимиту? Он реально помогает молодежи?

– Считаю, что сейчас принимать решение даже по новой формуле лимита "8+17" в заявке" на сезон-2020/21, конечно, поздновато! За год как можно изменить состав? Но что же касается самого лимита, не разделяю позиции ни ярых противников, ни ярых сторонников лимита. Это все популизм. Надо находить в этом вопросе баланс. Формула "8+17" и наличие ограничений в заявке, могут оказаться тем самым решением. Но главное другое.(Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Ткаченко

Опрос

Каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия. Лимит раздора
Материалы других СМИ