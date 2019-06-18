Герман Ткаченко: "Не разделяю позиции ни ярых противников, ни ярых сторонников лимита на легионеров"

Обстоятельный разговор в редакции "СЭ" с главой компании ProSportsManagement, которая ведет дела Федора Смолова, Юрия Жиркова, Олега Шатова и ряда других известных футболистов, Германом Ткаченко.

– Ваше отношение к лимиту? Он реально помогает молодежи?

– Считаю, что сейчас принимать решение даже по новой формуле лимита "8+17" в заявке" на сезон-2020/21, конечно, поздновато! За год как можно изменить состав? Но что же касается самого лимита, не разделяю позиции ни ярых противников, ни ярых сторонников лимита. Это все популизм. Надо находить в этом вопросе баланс. Формула "8+17" и наличие ограничений в заявке, могут оказаться тем самым решением. Но главное другое.(Отдел футбола "СЭ")

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