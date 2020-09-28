Геркус сравнил «Локомотив» с «Уфой» после победы над ЦСКА и похвалил Смолова

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу железнодорожников над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Единственный мяч в той встрече забил форвард Федор Смолов.

«Все началось задолго до стартового свистка. Большинство болельщиков, обозревателей и экспертов уверенно предрекали победу ЦСКА. Не то, чтобы разгром, но вполне солидную победу.

Конечно, такие ожидания не могут не сказываться на командах. Добавляют ответственности «нареченным» победителям и злят, и мотивируют «приговоренных» к поражению. Нечто похожее мы видим в нынешних еврокубках в один раунд.

Выбор тактики на игру также зависел от ожиданий. ЦСКА в матчах с сильными соперниками варьирует темп игры от обороны с высоким прессингом до не очень продолжительных периодов активных атак. В этой игре им «по законам жанра» пришлось играть первым номером. «Локомотиву» это выгодно, это та игра на, которую он рассчитывает. Соперник изматывается в позиционных атаках и можно убегать флангами или по центру.

Но в целом, даже классно разыгранный гол Локомотива смотрелся случайным и в перерыве мнения разделялись на «ЦСКА сравняет» и «ЦСКА вырвет победу».

Ни того, ни другого не произошло. Довольно скоро удалился за второй фол в атаке Бистрович. Что тоже очень характерно. Ты фолишь в атаке из-за жажды забить, из-за раздражения своими действиями, из-за необходимости выигрывать. Катая ничью в атаке, фолить никто не станет.

Так или иначе Бистрович ушел, но задача красно-синих забить хотя бы один осталась. Как они себе ее видели. Даже оставшись в меньшинстве они продолжали играть первым номером, атакуя без отдыха. А «Локомотив» все так же изредка убегал. Но не так успешно, как в конце первого тайма. Так и закончили.

Резюме. Игра вторым номером и схема 4-4-2 — это новое средство борьбы «Локомотива» с сильными командами.

Она сильно проще и, как видим, дает эффект: две победы 1-0 над Краснодаром и ЦСКА, две нулевые ничьи с «Ростовом» и «Зенитом». Работает.

Похожим образом действовала «Уфа» в прошлом сезоне, обыграв «Зенит», «Ростов» и «Спартак» и сыграв кучу нулевых ничьих с лидерами.

Хотел бы отметить Федора Смолова отдельно. Он выдал вчера отличную игру. Второй решающий гол подряд подводит его к игре с Химками к важному рубежу: если он отличится и в ней, он вполне может стать лидером команды и повести ее за собой. Харизмы и мастерства у него хватает. Не доставало уверенности в себе и поддержки партнеров", — написал в Telegram Геркус.