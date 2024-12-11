Геркус считает, что повышенное внимание может сказаться на Батракове в лучшую сторону

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что повышенное внимание может пойти Алексею Батракову на пользу.

«Награда справедливая, он действительно лучший молодой футболист России сейчас. Не скажется ли на его игре столь повышенное внимание? Все бывает. Может, и скажется. А возможно, даже в лучшую сторону», — сказал Геркус «ВсеПроСпорт».

В среду, 11 декабря, воспитанник столичного клуба стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.