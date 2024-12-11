Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:07

Экс-глава «Локо» считает, что Батраков должен отыграть на топ-уровне не полсезона

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал признание Алексея Батракова лучшим молодым игроком года.

«Ну, я его поздравляю, мы можем только порадоваться за игрока и сказать, что, на мой взгляд, это аванс, и надо работать, еще больше требовать к себе. Как я отношусь к тому, что его сватают в клубы Европы? Я еще раз говорю, как и раньше, что игрок становится игроком, когда он отыграет не полгода, не полсезона, а сезон-два, самый тяжелый для игрока, особенно для молодого — это второй сезон. Надо посмотреть, надо ему еще набраться опыта, а потом смотреть другие места.

Считаю ли я, что у нас много игроков в России терялось после того, как их восхваляли? Ну, это не я сказал, поэтому я и говорю, что надо относиться ко всем этим званиям и решениям с уважением, но с определенной долей иронии, прежде всего, к самому себе, и у всех всегда смотреть на существенный аванс, и надо работать. Не все самые талантливые и лучшие игроки становятся даже просто хорошими игроками. Для этого надо много работать и смотреть на все эти похвалы со всех сторон достаточно скептически», — сказал Мещеряков «ВсеПроСпорт».

В среду, 11 декабря, воспитанник столичного клуба стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
Читайте также
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
В Канаде ответили на слова Трампа о присоединении страны к США
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году
Популярное видео
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Геркус считает, что повышенное внимание может сказаться на Батракове в лучшую сторону
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости