Александр Мостовой: «Лучший тренер первой части сезона РПЛ — Станкович»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал Деяна Станковича лучшим тренером первой части сезона РПЛ.

«Кто, на мой взгляд, лучший тренер первой части сезона РПЛ? Станкович. Ну а кто еще-то... Посмотрите, как «Спартак» играл в последних турах!» — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Спартак» под руководством Станковича ушел на зимнюю паузу на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. Красно-белые завершили 2024 год в РПЛ шестью победами подряд.