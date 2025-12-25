Геркус — о возвращении пива на стадионы: «Хорошая тема, давно пора»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы.

— Что думаете по поводу возвращения пива на стадионы?

— Пиво — хорошая тема. Я всегда поддерживал его возвращение на стадионы. Давно пора. Единственное, надо ограничить градусность, чтобы совсем тяжелые сорта не продавались

— Не возникнет ли проблем с безопасностью на стадионах с его возвращением?

— Нет, не возникнет. Пиво — простой и понятный увеселительный напиток, абсолютно безобидный, на мой взгляд. Представить тяжелые беспорядки, которые вызываются употреблением пива, невозможно, там таким воображением надо обладать, — сказал Геркус «СЭ».

1 декабря депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ», что положительное решение относительно возвращения пива на стадионы принято.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

(Руслан Ботвенко)