Источник: игрок «Васко да Гама» Райан исключил переход в клубы РПЛ

Полузащитник «Васко да Гама» Райан отказался от перехода в клубы из чемпионата России, сообщает аккаунт в X Analisa Vasco.

По данным источника, спортсмен сосредоточен только на выступлениях в ведущих европейских лигах и клубах. Для европейских больших команд цена будет ниже запрашиваемой, для «Зенита», который интересуется 19-летним игроком, и других клубов цена составит 50 миллионов евро.

Ранее Райан заблокировал трансферы в чемпионаты Португалии и Турции.

В прошедшем сезоне бразильской Серии А футболист сыграл 34 матча и забил 14 мячей, заняв пятое место в таблице бомбардиров турнира.