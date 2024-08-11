Геркус — о результатах «Зенита»: «Тотальное доминирование»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в комментарии «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ (1:0).

«У «Зенита» впечатляющий старт. Тотальное доминирование команды. Не верю, что кто-то составит им конкуренцию в этом сезоне РПЛ», — сказал Геркус «СЭ».

«Зенит» по итогам 4 матчей лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

В следующем туре команда сыграет на выезде против «Химок». Матч состоится 18 августа, начало — в 15:00 по московскому времени.