Круговой назвал свои самые сильные футбольные качества

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о своих самых сильных футбольных качествах.

«Мои самые сильные футбольные качества? Наверное, назову скорость и видение поля», — цитирует Кругового Legalbet.

26-летний защитник присоединился к ЦСКА летом этого года, когда завершился его контракт с «Зенитом». Круговой провел за армейцев 4 матча, отличившись двумя голевыми передачами.