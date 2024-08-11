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Сегодня, 11:15

Погребняк — о Соболеве: «Ему надо извиниться. Остаться в «Спартаке» для него сейчас за счастье»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк в комментарии «СЭ» поделился мнением о ситуации с отстранением нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок со «Спартаком».

«Ему надо собрать партнеров по команде в «Спартаке, извиниться и приступить к тренировкам. А забьет два-три гола — болельщики, возможно, примут его назад. Остаться в «Спартаке» сейчас за счастье в его ситуации», — сказал Погребняк «СЭ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил 3 матча РПЛ с начала сезона.

Александр Соболев
Павел Погребняк
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
17
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
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11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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Игорь Дивеев

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

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Локомотив

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Бителло

Динамо

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И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

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Динамо

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Сергей Брызгалов

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Факел

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