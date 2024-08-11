Погребняк — о Соболеве: «Ему надо извиниться. Остаться в «Спартаке» для него сейчас за счастье»

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк в комментарии «СЭ» поделился мнением о ситуации с отстранением нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок со «Спартаком».

«Ему надо собрать партнеров по команде в «Спартаке, извиниться и приступить к тренировкам. А забьет два-три гола — болельщики, возможно, примут его назад. Остаться в «Спартаке» сейчас за счастье в его ситуации», — сказал Погребняк «СЭ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил 3 матча РПЛ с начала сезона.