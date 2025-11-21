Геркус рад возможному возвращению пива на стадионы: «Здравый смысл восторжествует»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился с «СЭ» мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Никаких безумств из-за пива не припомню. Это такое клише, что буянят люди, упившееся пивом. Слава богу, здравый смысл восторжествует и ограничений станет меньше. Ничего плохого в этом не вижу, только позитив», — сказал Геркус «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.