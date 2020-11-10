Геркус призвал российских тренеров учиться за границей

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о качестве тренерского образования в России.

— У наших родных тренеров, как известно, есть одна кузница кадров — Академия тренерского мастерства и один, если можно так выразится, кузнец — профессор Андрей Лексаков, — написал Геркус в Telegram-канале. — Он занимается подготовкой наших тренеров уже почти сорок лет, последние лет являясь самым главным человеком в этой области.

Намедни он выступил с интересным мнением о нашей (по сути — его) тренерской школе. Отвечая на вопрос: «Почему иностранцы снова в моде», — профессор Лексаков отвечал так.

«Это отдельные решения клубных руководителей, но, как мне видится, ни один иностранный специалист не привнес в наш футбол ничего нового».

Сильное заявление и очень многие вещи проясняющее. Ведь Лексаков помимо главного изготовителя наших тренеров — занимает уже почти десять лет должность Спортивного Директора РФС — главного руководителя и оценщика нашего футбола по спортивной части.

И вот сейчас мы узнаем его оценку футбольного процесса в части качества тренерства. Оценка такая: иностранцы не привносят нового (а наши, получается, привносят), ни в чем не превосходят и вообще занимают наши рабочие места.

Почему я не согласен с этими оценками? Потому что они противоречат фактам.

Этих фактов слишком много, чтобы их забыть или неверно интерпретировать. Значит речь идет об осознанном искажении реальности. Главный специалист по подготовке и контролю за качеством наших тренеров говорит о том, что конкуренция вредна и ее хорошо бы исключить. То есть он не то, что признает проблему в качестве работы тренеров, наоборот, он ее системно отрицает.

Я наоборот возьмусь утверждать, что иностранные тренеры нужны и даже шире — нужны иностранные тренеры тренеров. Нашим не нужно обосабливаться, наоборот, нужно идти учиться за границей, нужно ехать на стажировки и практики в лучшие европейские школы. Нужно ехать работать за границу, набираться опыта там и применять его здесь. Нужно привлекать лучших зарубежных специалистов как для клубов, так и для сборных. Любое назначение тренера должно быть конкурентным.