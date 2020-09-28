Георгий Мелкадзе: «Футболисты кормятся победными эмоциями. Сегодня мы сыты»

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями после матча с «Уралом» (2:0) в 9-м туре Тинькофф чемпионата России. Он забил один из мячей в этой игре.

«Доволен победой, — сказал Мелкадзе в интервью пресс-службе клуба. — Футболисты кормятся победными эмоциями. Сегодня мы сыты. Но следующая игра у нас с «Рубином» на выезде, очень тяжелая игра. И желательно, чтобы мы и там ушли с поля сытыми. Мой гол? Подача пошла высокая, я вроде дотягивался до мяча. Меня цепляли руками, мне удалось дотянуться и пробить в противоход вратарю.

Незасчитанный гол? Не знаю, прав ли судья. Я даже повтора не видел. Не могу прокомментировать. Но мне кажется, что если есть ВАР, то они все посмотрели, и гола действительно не было из-за офсайда. Первый тайм мы закончили со счетом 1:0, но имели колоссальное преимущество и много моментов. Но 1:0 — очень скользкий счет. Когда забили второй мяч, то уже успокоились и контролировали ход матча".