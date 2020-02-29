Георгий Джикия: «С ЦСКА будет совсем другая игра. Все знают, почему»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России выразил неуверенность, что кубковая против ЦСКА пройдет гладко.

— Как вам видео пресс-службы «Динамо»? Вы «спелись» с Самюэлем Жиго?

— Пересматривал неоднократно, но лайк поставить не смог. После игры подпевал нашим болельщикам. Если говорить о матче, то самое главное, что мы выиграли и сыграли на ноль. У «Динамо» во втором тайме было пару хороших моментов, но они не забили. Мы молодцы, закономерно победили, могли забить ещё больше.

— С реализацией не все идеально. Почему?

— Моя команда реализовала два момента, мне этого достаточно. Я доволен как сыграли мои ребята.

— Для победы над ЦСКА будет достаточно того уровня, который показали в матче против «Динамо»?

— Это будет совсем другая игра. Кубковая. Очень важная для нас. Все знают, почему. (Ярослав Сусов)