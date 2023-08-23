Джикия рассказал об общении с Жиго: «В «Спартак» обратно не звал»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» рассказал, что поддерживает связь с защитником «Марселя» Самуэлем Жиго.

«Да, мы общаемся с Жиго. Часто переписываемся, все нормально. Звал ли его обратно в «Спартак»? Нет, не звал», — сказал Джикия «СЭ».

Жиго перешел из «Спартака» в «Марсель» летом прошлого года. С московским клубом Самуэль становился обладателем Кубка России.

В прошедшем сезоне за французский клуб 29-летний защитник провел во всех турнирах 33 матча, в которых отличился двумя голами и двумя результативными передачами.