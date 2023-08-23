Агент Лахтер не верит в переход Нереса в «Зенит»

Агент Деннис Лахтер прокомментировал возможный трансфер нападающего «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Сколько сейчас реально стоит Нерес? Игрок стоит столько, сколько за него заплатят. Ориентироваться на Transfermarkt или какие-то спекуляции — не имеет никакого смысла. Не верю, что «Зенит» заплатит за какого-либо футболиста 40 миллионов, как не верю, что Нерес приедет в «Зенит». Он поиграет в «Бенфике» еще год и уедет в Англию. Нам остается набраться терпения, ведь до закрытия трансферного окна в России остается менее трех недель. Есть еще один нюанс. Агенты Нереса и Малкома являются приятелями, поэтому перед переходом один другому позвонит и выдаст весь расклад по личке Малкома. После чего наверняка попросит хотя бы повторить суммы контракта Малкома, но сегодня это нереально», — приводит слова Лахтера «Спорт День за Днем».

Он также объяснил, почему не считает это трансфер целесообразным.

«Есть фактор целесообразности. Какой смысл сегодня покупать Нереса, зная, что не играешь ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, нигде кроме России. Лишь для того, чтобы порадовать Семака? Завоевать шестое чемпионство подряд? Если в «Зените» считают, что они реально футбольный клуб с приставкой «топ» по меркам России, они должны выигрывать без Нересов, Венделов, Барриосов и так далее. С тем составом, который у «Зенита» последние три-четыре года, моя бабушка тоже будет чемпионом, будучи там тренером», — добавил Лахтер.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.