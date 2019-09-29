Георгий Джикия: «Мне некорректно говорить о том, с чем не справился Кононов»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ отметил, что негативное давление всегда болельщиков мешает команде. Также он высказался об отставке главного тренера Олега Кононова.

— Насколько тяжело играть, когда о команде во время матча негативно отзываются? Это создает давление?

— Это всегда мешает, но этому есть объяснение. Наша игра не удовлетворяла болельщиков, поэтому были крики в наш адрес.

— Даже какие-то оскорбления.

— Да, были и оскорбления. Болельщики всегда будут кричать разные кричалки. Когда комнада играет хорошо — они всегда поддерживают, а когда проигрывают, они будут кричать странные вещи. Но этому есть объяснение — они недовольны результатом.

— Почему только несколько футболистов подошли к трибуне после матча? Это сделали только вы, Мирзов и Гулиев.

— Все подошли и поблагодарили трибуны. Просто мы посчитали нужным подойти еще ближе и поговорить.

— Почему не все пошли поговорить? Вы видели, как «Динамо» всей командой пошло к болельщикам?

— «Динамо» — молодцы. Я подошел за команду и разговаривал.

— Отставка тренера в такой ситуации пойдет на пользу?

— Посмотрим, как будет дальше.

— С чем, в первую очередь, не справился Кононов: давление трибун, или, может, была нехватка квалификации?

— Некорректно с моей стороны будет говорить о том, с чем не справился Кононов. Самое главное — результат. Такие результаты, поэтому и произошла отставка.

— Показалось, что эта отставка висит в воздухе уже несколько недель. Вы чувствовали, что будет увольнение?

— Мы хотели все это изменить, улучшить свою игру и ситуацию в турнирной таблице.

— У «Спартака» еще есть шанс побороться за решение своей задачи в чемпионате — попадание в еврокубки, ведь отрыв уже достаточно большой?

— Согласен, отрыв большой, но в футболе все бывает. Все подсчеты будем делать после тридцатого тура. (Елена Григорьевская)