Георгиев заявил, что считает доминирование «Зенита» плохим явлением в РПЛ

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев отметил, что считает доминирование «Зенита» плохим явлением в РПЛ.

«Сейчас у «Зенита» самая хорошая команда в России. С точки зрения организации клуба, с точки зрения подбора футболистов. И, конечно, финансирования. Так что это нормально, я не удивлен. Но вспоминая мой период в России, тогда «Зенит» точно не был той командой, которую нельзя обыграть. Порой играли на равных, иногда были даже лучше. Так что для меня «Зенит» не является непобедимым соперником. Думаю, доминирование для российского футбола — плохо. Считаю, что прогресс идет только при конкуренции. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА должны прибавлять. Но если «Зенит» конкретно сейчас лучше, с этим ничего не сделать. Однако любое доминирование рано или поздно заканчивается. В Болгарии такая же ситуация — «Лудогорец» уже столько раз чемпион. Для футбола это плохо. Но если сейчас такая ситуация, то ничего с этим не поделать», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Он выиграл турнир пятый раз подряд.