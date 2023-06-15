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Сегодня, 14:17

Георгиев заявил, что считает доминирование «Зенита» плохим явлением в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев отметил, что считает доминирование «Зенита» плохим явлением в РПЛ.

«Сейчас у «Зенита» самая хорошая команда в России. С точки зрения организации клуба, с точки зрения подбора футболистов. И, конечно, финансирования. Так что это нормально, я не удивлен. Но вспоминая мой период в России, тогда «Зенит» точно не был той командой, которую нельзя обыграть. Порой играли на равных, иногда были даже лучше. Так что для меня «Зенит» не является непобедимым соперником. Думаю, доминирование для российского футбола — плохо. Считаю, что прогресс идет только при конкуренции. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА должны прибавлять. Но если «Зенит» конкретно сейчас лучше, с этим ничего не сделать. Однако любое доминирование рано или поздно заканчивается. В Болгарии такая же ситуация — «Лудогорец» уже столько раз чемпион. Для футбола это плохо. Но если сейчас такая ситуация, то ничего с этим не поделать», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Он выиграл турнир пятый раз подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/blagoj-georgiev-dlya-futbola-dominirovanie-zenita-e-to-ploho/
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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