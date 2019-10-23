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Геннадий Орлов: «Шомуродов — узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов»

14:20
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов по таланту из российских форвардов сравним только с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Мне, кстати, Шомуродов очень нравится. Знаете, почему?

— Интересно.

— Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. Пожалуй, с ним по этому показателю может сравниться только один Дзюба.

— Даже так?

— Да. Тот же Соболев действует прямолинейнее. У Шомуродова много хитрых ходов.

— А как же Чалов?

— Федор не может сам взять мяч и протащить его. Не знаю, возможно. это к нему еще придет. Надо всегда ориентироваться на лучшие европейские образцы. Я же как-то посоветовал Смолову брать пример с Левандовски. Поляк все 90 минут нацелен на гол. А наши форварды нередко играют по настроению...

Значит, они еще не возмужали. Сегодня мало быть талантами. Необходимо еще и пахать. Посмотрите, сколько Суарес бегает без мяча. Или Роналду. Считаю, Семак сейчас уже добился от своих подопечных этого. (Виталий Айрапетов)

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