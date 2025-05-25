Орлов — о Глушенкове: «Наверное, надо было лучше его изучить перед подписанием»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал положение Максима Глушенкова в «Зените».

— Проблемы «Зенита»? Видно, что внутри что-то происходит не то... Почему Глушенков попал в заявку, но не вышел на поле в последнем матче сезона? Что случилось? Надо разбираться! «Зенит» в этом смысле очень закрыт, не выносит сор из избы. И я опять же вернусь к такому понятию, как страсть и горящие глаза. Нечасто они горели у игроков команды Семака. Вспомните концовку первой части сезона. «Акрон», «Крылья»... Да и весной сине-бело-голубые буксовали. Здорово начали чемпионат, а потом? Куда все ушло? На одни травмы списывать все нельзя!

Непонятная история с Глушенковым. Может быть, надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать его в команду. Ясно же, что возникло внутреннее недоразумение между футболистом и Семаком. Думаю, тренер не выпустил вчера Глушенкова в воспитательных целях, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» с 66 очками финишировал вторым в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака на одно очко отстала от «Краснодара», который впервые в истории стал чемпионом России.