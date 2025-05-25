Орлов: «Краснодар» стал чемпионом с закрытым аэропортом. Двойная победа!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после чемпионства команды в РПЛ.

— Мусаев? Не все же верили, что у него получится. Молодой специалист... Хватит ли ему авторитета, харизмы? Хватило. Я вам уже как-то говорил, что в нашем проекте «Футбольная столица» Валерий Газзаев, Юрий Семин и Валерий Непомнящий определяют лучшего тренера месяца. Так вот за тур до конца чемпионата стало понятно, что лучшим тренером сезона признают именно наставника «Краснодара».

И это при том, что у команды практически не было скамейки! Фактически один запасной, который выходил и мог усилить игру. Кривцов.

И еще один важный момент, о котором говорил Мусаев. В Краснодаре закрыт аэропорт. Вы представляете, как команда целый сезон перемещалась? Какая тяжелая логистика. Но «быки» с такой обоймой и трудностями все это превозмогли. Двойная победа! Это говорит о духе «Краснодара». Который, уверен, идет от владельца — Галицкого, — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, «Зенит», ставший вторым, отстал от команды Мурада Мусаева на одно очко. «Быки» завоевали первый титул в истории клуба.

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