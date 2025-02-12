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Орлов о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Хорошо еще, что Питер остановился на трех голах»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал для «СЭ» победу «Зенита» над «Спартаком» (3:0) в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Голы с 16-й по 32-ю минуты забили Луис Энрике, Вендел и Матео Кассьерра.

«Игроки «Зенита» просто оказались мастеровитее футболистов «Спартака». Вот и все. Это самое главное.

Я, кстати, говорил, что для «Зенита» будет плохо, если сейчас, на сборах, он победит крупно. Слава богу, питерцы остановились на трех голах. Хотя счет мог быть и крупнее. Ведь в ворота красно-белых могли поставить два пенальти.

Контрольный матч, конечно, имеет свою специфику. Во втором тайме подопечные Сергея Семака немного подсели. Все-таки Деян Станкович в перерыве провел серьезную ротацию», — сказал Орлов.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак.«Дзюба, веди себя как Семак — тебя народ уважать будет!» Орлов — о крупной победе «Зенита» над «Спартаком»

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
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