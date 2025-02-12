Орлов о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Хорошо еще, что Питер остановился на трех голах»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал для «СЭ» победу «Зенита» над «Спартаком» (3:0) в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Голы с 16-й по 32-ю минуты забили Луис Энрике, Вендел и Матео Кассьерра.

«Игроки «Зенита» просто оказались мастеровитее футболистов «Спартака». Вот и все. Это самое главное.

Я, кстати, говорил, что для «Зенита» будет плохо, если сейчас, на сборах, он победит крупно. Слава богу, питерцы остановились на трех голах. Хотя счет мог быть и крупнее. Ведь в ворота красно-белых могли поставить два пенальти.

Контрольный матч, конечно, имеет свою специфику. Во втором тайме подопечные Сергея Семака немного подсели. Все-таки Деян Станкович в перерыве провел серьезную ротацию», — сказал Орлов.