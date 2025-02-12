Погребняк: «Черчесов в «Динамо»? У меня не будет проблем с билетами»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк с юмором отреагировал на новость и возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером «Динамо».

«Черчесов в «Динамо»? Станислав Саламович всегда на слуху, это статусная фигура. Зато у меня не будет проблем с билетами», — цитирует Погребняка Metaratings.ru.

61-летний специалист возглавлял «Динамо» с 2014 по 2015 год.

С лета 2024 года Черчесов занимал пост главного тренера сборной Казахстана и был уволен 2 января. Новым наставником казахстанской национальной команды назначен Али Алиев.