Погребняк: «Черчесов в «Динамо»? У меня не будет проблем с билетами»
Бывший футболист сборной России Павел Погребняк с юмором отреагировал на новость и возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером «Динамо».
«Черчесов в «Динамо»? Станислав Саламович всегда на слуху, это статусная фигура. Зато у меня не будет проблем с билетами», — цитирует Погребняка Metaratings.ru.
61-летний специалист возглавлял «Динамо» с 2014 по 2015 год.
С лета 2024 года Черчесов занимал пост главного тренера сборной Казахстана и был уволен 2 января. Новым наставником казахстанской национальной команды назначен Али Алиев.
Источник: Metaratings.ru
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|2
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|19
|
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|0
|3
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|18
|
4
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|5
|1
|2
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|16
|
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|4
|4
|0
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|16
|
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|4
|0
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|5
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|
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|10
|
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|2
|2
|4
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|8
|
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|8
|1
|5
|2
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|8
|
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|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
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|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
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|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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