Орлов: «Понимаю негодование Дзюбы. Он не фолил, а Нино не устоял на ногах»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру «Акрона» в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

— Нужно отдать должное и подопечным Заура Тедеева. Есть очень добротные футболисты. Пестряков, Болдырев произвели приятное впечатление. Молодые, дерзкие, перспективные. Севикян усилил гостей, выйдя на замену.

Дзюба держит уровень, мог ведь и забить, но «Зенит» спас Адамов. Его резкая реакция в адрес Кукуяна? Там же был конкретный эпизод, когда Дзюба корпусом оттеснил Нино, а тот упал. Бразилец просто-напросто не устоял на ногах, а арбитр почему-то расценил это как фол нападающего «Акрона». Так что тут я Дзюбу понимаю. Он прав, не нарушал правила, боролся за мяч, — сказал Орлов «СЭ».