«Сочи» — «Локомотив»: Баринов сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Локомотива» на матч 18-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск.

«Сочи»: Дегтев, Волков, Солдатенков, Стоич, Магаль, Сааведра, Васильев, Коваленко, Зиньковский, Игнатов, Крамарич.

Запасные: Ломаев, Дюпин, Литвинов, Абердин, Макарчук, Заика, Корнеев, Ежов, Осипов, Барт, Федоров, Камано.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Ньямси, Фассон, Пруцев, Карпукас, Баринов, Батраков, Комличенко, Руденко.

Запасные: Лантратов, Рамирес, Ненахов, Погостнов, Бакаев, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Пиняев, Воробьев, Мялковский.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Локомотив».