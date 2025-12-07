Орлов об удалении Неделчару: «Возможно, стоило показать и желтую. Но Кукуян вот так решил»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Акроном» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Конечно, сложно делать глобальные выводы по этому матчу, потому что «Акрон» 80 минут играл в меньшинстве. Справедливо ли удаление Неделчару? Может быть, стоило показать и желтую карточку. Тут, как говорится, на усмотрение судьи. Кукуян рассудил вот так. Но фол-то в любом случае был! Игрок гостей помешал Педро, который выходил один на один с голкипером.

В любом случае результат закономерен. Мне понравился и настрой «Зенита», и мотивация подопечных Семака, и физическое состояние. Они вышли на матч отмобилизованными.

Голы замечательные! Жерсон забил свой первый мяч за питерцев. Комментаторы в эфире не обратили внимания, но ведь вратарь «Акрона» не ожидал, что полузащитник решится на удар со средней дистанции. Голкипер посчитал, что Жерсон отдаст пас ближнему. А тот застал Гудиева врасплох. Сильно, в ближний угол. Молодец.

А второй мяч — чисто бразильский. Красоты необыкновенной! Все наиграно. Луис Энрике специально набежал на ближнюю штангу. Все здорово исполнил. «Зенит» заканчивает первую часть чемпионата на позитивной ноте, до матча «Краснодар» — ЦСКА лидирует в таблице.

Обнадежило функциональное состояние сине-бело-голубых. Сегодня они выглядели прилично. И Вендел уже по-другому двигался. Педро был, как обычно, хорош, — сказал Орлов «СЭ».