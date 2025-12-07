Орлов об удалении Неделчару: «Возможно, стоило показать и желтую. Но Кукуян вот так решил»
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Акроном» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.
— Конечно, сложно делать глобальные выводы по этому матчу, потому что «Акрон» 80 минут играл в меньшинстве. Справедливо ли удаление Неделчару? Может быть, стоило показать и желтую карточку. Тут, как говорится, на усмотрение судьи. Кукуян рассудил вот так. Но фол-то в любом случае был! Игрок гостей помешал Педро, который выходил один на один с голкипером.
В любом случае результат закономерен. Мне понравился и настрой «Зенита», и мотивация подопечных Семака, и физическое состояние. Они вышли на матч отмобилизованными.
Голы замечательные! Жерсон забил свой первый мяч за питерцев. Комментаторы в эфире не обратили внимания, но ведь вратарь «Акрона» не ожидал, что полузащитник решится на удар со средней дистанции. Голкипер посчитал, что Жерсон отдаст пас ближнему. А тот застал Гудиева врасплох. Сильно, в ближний угол. Молодец.
А второй мяч — чисто бразильский. Красоты необыкновенной! Все наиграно. Луис Энрике специально набежал на ближнюю штангу. Все здорово исполнил. «Зенит» заканчивает первую часть чемпионата на позитивной ноте, до матча «Краснодар» — ЦСКА лидирует в таблице.
Обнадежило функциональное состояние сине-бело-голубых. Сегодня они выглядели прилично. И Вендел уже по-другому двигался. Педро был, как обычно, хорош, — сказал Орлов «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1