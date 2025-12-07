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Орлов об удалении Неделчару: «Возможно, стоило показать и желтую. Но Кукуян вот так решил»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Акроном» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Конечно, сложно делать глобальные выводы по этому матчу, потому что «Акрон» 80 минут играл в меньшинстве. Справедливо ли удаление Неделчару? Может быть, стоило показать и желтую карточку. Тут, как говорится, на усмотрение судьи. Кукуян рассудил вот так. Но фол-то в любом случае был! Игрок гостей помешал Педро, который выходил один на один с голкипером.

В любом случае результат закономерен. Мне понравился и настрой «Зенита», и мотивация подопечных Семака, и физическое состояние. Они вышли на матч отмобилизованными.

Голы замечательные! Жерсон забил свой первый мяч за питерцев. Комментаторы в эфире не обратили внимания, но ведь вратарь «Акрона» не ожидал, что полузащитник решится на удар со средней дистанции. Голкипер посчитал, что Жерсон отдаст пас ближнему. А тот застал Гудиева врасплох. Сильно, в ближний угол. Молодец.

А второй мяч — чисто бразильский. Красоты необыкновенной! Все наиграно. Луис Энрике специально набежал на ближнюю штангу. Все здорово исполнил. «Зенит» заканчивает первую часть чемпионата на позитивной ноте, до матча «Краснодар» — ЦСКА лидирует в таблице.

Обнадежило функциональное состояние сине-бело-голубых. Сегодня они выглядели прилично. И Вендел уже по-другому двигался. Педро был, как обычно, хорош, — сказал Орлов «СЭ».

Защитник &laquo;Акрона&raquo; Йонуц Неделчяру получил красную карточку в&nbsp;матче 18-го тура РПЛ с &laquo;Зенитом&raquo;.«Даже если бы Неделчару не удалили, «Зенит» дожал бы «Акрон». Орлов — о Дзюбе, Дмитриеве и Черчесове
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ФК Акрон
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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