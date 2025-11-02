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Орлов о матче «Зенит» — «Локомотив»: «Решения Семака сработали»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное тренерским решениям наставника «Зенита» Сергея Семака в матче с «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре РПЛ.

— Немного насторожила игра питерцев после перерыва. Точнее — после 60-й минуты. Хозяева отдали инициативу. Некоторые футболисты — в частности Жерсон — подустали. В итоге «Локо» выглядел агрессивнее, а «Зенит» играл от обороны. Но счет-то скользкий!

Хорошо, что Семак своевременно сделал замены. Выпустил Соболева, Лусиано, которые цеплялись за длинные передачи, сбивали темп сопернику. Так что сегодня решения главного тренера сине-бело-голубых и его помощников сработали. Сергея Богданыча можно только поздравить, — сказал «СЭ» Орлов.

Геннадий Орлов: интервью комментатора&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе Зенита над Локомотивом в&nbsp;14 туре РПЛ и&nbsp;игре Глушенкова.«Потрясающий тайм Глушенкова! Народ его полюбил». Орлов — о матче «Зенит» — «Локомотив»

«Зенит» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на второе место в таблице РПЛ, «Локомотив» с 27 баллами опустился на четвертую строчку.

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Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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