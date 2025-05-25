Орлов: «Сейчас Галицкого поздравляет вся страна! Он заслужил»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому после чемпионства команды в РПЛ.

— Конечно, нужно поздравить Сергея Николаевича Галицкого. Его и так-то в регионе все просто обожали! А теперь... Вспоминаю, когда только появился этот клуб, многие скептически говорили про его перспективы. Была же «Кубань», за которую болели в Краснодарском крае.

Но Галицкий все выстроил с нуля. Прекрасный стадион, великолепный парк, шикарная база, армия болельщиков! И где сейчас «Кубань», и где «Краснодар»? Вы же заметили, что Сергея Николаевича поздравляет вся футбольная общественность! Вся страна! Это говорит о многом, — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, «Зенит», ставший вторым, отстал от команды Мурада Мусаева на одно очко.