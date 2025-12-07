Орлов об игре Соболева: «Зениту» нужен центральный нападающий»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал «СЭ» игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ с «Акроном» (2:0).

— Игра Соболева? Старался, но мало пользы... Забил, но из офсайда. Я уже не раз говорил, что уже не склонен его критиковать. Он играет так, как умеет. Дальше нет смысла продолжать (Смеется.). Нет нужной школы. Техника не та. В этой ситуации жаль Лусиано, который стал жертвой нынешней формулы лимита. Вообще «Зениту», конечно, нужно зимой покупать центрального нападающего. Необходимо усиление, — сказал Орлов «СЭ».

В сезоне-2025/26 Соболев забил за «Зенит» 5 голов в 23 матчах во всех турнирах.