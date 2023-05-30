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Сегодня, 10:30

Орлов: «Ломаев в «Зените»? Вы видели, сколько он ошибается?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Иван Ломаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов не верит в то, что вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев перейдет в «Зенит».

«Прочитал сегодня, что «Зениту» интересен Ломаев. Удивился. Мне кажется, это все-таки агентские игры. Пишут, что вратарь «Крыльев» хорошо играет ногами. Ладно. Но вы видели, сколько ошибок он совершил в этом сезоне? Пока Иван действует довольно авантюрно, покидает ворота, когда этого делать не следует. Опрометчив! Зачем «Зениту» приглашать такого голкипера?
Возможно ли возвращение Лунева, который покинул сейчас «Байер»? Не уверен. Он все-таки довольно странно уходил. Расставание не по любви. Были там свои нюансы, моменты. Да и хочет ли сам Андрей продолжить карьеру в РПЛ? Может быть, он останется еще в Европе», — сказал Орлов «СЭ».

В воскресенье, 28 мая, появилась информация о том, что «Зенит» заинтересован в покупке 24-летнего Ломаева.

В сезоне-2022/23 голкипер пропустил 41 гол в 28 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, отыграв 5 встреч на ноль.

Малком и&nbsp;фотограф &laquo;Зенита&raquo; Вячеслав Евдокимов. «Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова
Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Химки
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