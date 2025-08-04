Орлов: «Руководству «Спартака» надо провести воспитательную беседу со Станковичем»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— «Спартак» не смог обыграть «Акрон». Красно-белые пока еще в поиске своей игры. Но я бы посоветовал руководству клуба провести воспитательную беседу со Станковичем. Ну что он себе позволяет на бровке? Постоянное недовольство судьями. Эти негативные эмоции...Все же передается игрокам! И что в итоге получается? Заболотного удаляют в начале матча с «Балтикой». Хлусевич за минуту или две получает две желтые! Как такое возможно? Вы в двух турах кряду остаетесь вдесятером... В голове не укладывается! И, мне кажется, это идет именно от агрессии главного тренера.

Ну а потом... Что случилось с Угальде? Жаль его. Как он здорово играл в первой части прошлого сезона, сколько забивал! Потом Станкович перестроил игру, и «Спартак» потерял этого форварда... Что он сейчас показывает? — сказал Орлов.

«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ. После 3 матчей красно-белые с 4 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.