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Орлов: «Счет в «матче» Заболотный — «Спартак» — 1:1»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов поделился с «СЭ» мнением о победах «Зенита» над «Пари НН» (2:0) и «Спартака» над «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Такие команды, как «Спартак» и «Зенит», являются раздражителями для всех клубов РПЛ. На них настраиваются. Считаю, «Пари НН» и «Сочи» хорошо подготовились к сегодняшним матчам, создали определенные проблемы питерцам и москвичам. Разрушать, как ни крути, легче, чем созидать.

«Зенит», на мой взгляд, смотрелся сегодня целостнее «Спартака». Красно-белые, открыв счет, почему-то успокоились, какое-то время играли слишком академично. Не хватало команде Станковича духовитости. Отсюда — пропущенный мяч, очень нервная концовка. Думаю, сказалось отсутствие Мартинса. Вот от него исходит правильная энергетика. Он боец! Очень эффективен при переходе из обороны в атаку. Мощный, добегает до чужой штрафной! В итоге «Спартак» вырвал эти три очка. Пожалуй, закономерно. Во втором тайме красно-белые прибавили, создавали моменты, нагнетали.

Вопросы по судейству? Считаю решения логичными. Сочинец все-таки заваливал Заболотного в своей штрафной. Это пенальти. То есть форвард искупил свою вину за то удаление в матче с «Балтикой» (0:3). Таким образом, счет в «матче» Заболотный — «Спартак» — 1:1. (Смеется.)

Умярову сначала показали красную карточку, потом заменили ее на желтую. С одной стороны, нога у него все-таки была немного приподнята, он ее на газон не опустил... Но с другой — не было продавливания. Наиль не нанес травму сопернику. Значит, у спартаковца не было злого умысла.

Комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;победах &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;.«Пенальти на Заболотном был. Игра Глушенкова прекрасна». Орлов — о победах «Спартака» и «Зенита»

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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П
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Педро

Зенит

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И К Ж
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