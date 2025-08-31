Орлов: «Счет в «матче» Заболотный — «Спартак» — 1:1»

Комментатор Геннадий Орлов поделился с «СЭ» мнением о победах «Зенита» над «Пари НН» (2:0) и «Спартака» над «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Такие команды, как «Спартак» и «Зенит», являются раздражителями для всех клубов РПЛ. На них настраиваются. Считаю, «Пари НН» и «Сочи» хорошо подготовились к сегодняшним матчам, создали определенные проблемы питерцам и москвичам. Разрушать, как ни крути, легче, чем созидать.

«Зенит», на мой взгляд, смотрелся сегодня целостнее «Спартака». Красно-белые, открыв счет, почему-то успокоились, какое-то время играли слишком академично. Не хватало команде Станковича духовитости. Отсюда — пропущенный мяч, очень нервная концовка. Думаю, сказалось отсутствие Мартинса. Вот от него исходит правильная энергетика. Он боец! Очень эффективен при переходе из обороны в атаку. Мощный, добегает до чужой штрафной! В итоге «Спартак» вырвал эти три очка. Пожалуй, закономерно. Во втором тайме красно-белые прибавили, создавали моменты, нагнетали.

Вопросы по судейству? Считаю решения логичными. Сочинец все-таки заваливал Заболотного в своей штрафной. Это пенальти. То есть форвард искупил свою вину за то удаление в матче с «Балтикой» (0:3). Таким образом, счет в «матче» Заболотный — «Спартак» — 1:1. (Смеется.)

Умярову сначала показали красную карточку, потом заменили ее на желтую. С одной стороны, нога у него все-таки была немного приподнята, он ее на газон не опустил... Но с другой — не было продавливания. Наиль не нанес травму сопернику. Значит, у спартаковца не было злого умысла.