Орлов: «Счет в «матче» Заболотный — «Спартак» — 1:1»
Комментатор Геннадий Орлов поделился с «СЭ» мнением о победах «Зенита» над «Пари НН» (2:0) и «Спартака» над «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.
— Такие команды, как «Спартак» и «Зенит», являются раздражителями для всех клубов РПЛ. На них настраиваются. Считаю, «Пари НН» и «Сочи» хорошо подготовились к сегодняшним матчам, создали определенные проблемы питерцам и москвичам. Разрушать, как ни крути, легче, чем созидать.
«Зенит», на мой взгляд, смотрелся сегодня целостнее «Спартака». Красно-белые, открыв счет, почему-то успокоились, какое-то время играли слишком академично. Не хватало команде Станковича духовитости. Отсюда — пропущенный мяч, очень нервная концовка. Думаю, сказалось отсутствие Мартинса. Вот от него исходит правильная энергетика. Он боец! Очень эффективен при переходе из обороны в атаку. Мощный, добегает до чужой штрафной! В итоге «Спартак» вырвал эти три очка. Пожалуй, закономерно. Во втором тайме красно-белые прибавили, создавали моменты, нагнетали.
Вопросы по судейству? Считаю решения логичными. Сочинец все-таки заваливал Заболотного в своей штрафной. Это пенальти. То есть форвард искупил свою вину за то удаление в матче с «Балтикой» (0:3). Таким образом, счет в «матче» Заболотный — «Спартак» — 1:1. (Смеется.)
Умярову сначала показали красную карточку, потом заменили ее на желтую. С одной стороны, нога у него все-таки была немного приподнята, он ее на газон не опустил... Но с другой — не было продавливания. Наиль не нанес травму сопернику. Значит, у спартаковца не было злого умысла.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1