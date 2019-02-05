19:12 | Футбол — РПЛ

Геннадий Орлов: "Думаю, если Ракицкий будет играть хорошо, Шевченко позовет его в сборную"

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что у защитника Ярослава Ракицкого есть шанс сохранить место в сборной Украины, несмотря на переход в "Зенит".

- Возможно, как пишут украинские СМИ, он потеряет место в сборной Украины, - сказал Орлов в своем видеоблоге. - Но я думаю, что если он будет здорово играть, то Андрей Шевченко позовет его в национальную команду.

Ранее стало известно, что бывшего игрока "Шахтера" убрали из списка игроков сборной на сайте Федерации футбола Украины.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=MWd3N-c8EYA

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