Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной

Ярослав Ракицкий и его профиль на сайте ФФУ. Фото Скриншот сайта ФФУ.

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий больше не значится в списке игроков сборной Украины, опубликованном на сайте Федерации футбола страны. На странице ФФУ в интернете указан список игроков национальных сборных, и игрока сине-бело-голубых там больше нет.

При этом профиль футболиста все еще можно найти на сайте. Там он указан как игрок "Шахтера".

29-летний защитник перешел в "Зенит" зимой 2019 года из "Шахтера". За сборную Украины он провел 54 матча и забил пять мячей.

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