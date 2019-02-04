14:29 | Футбол — РПЛ

Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной

Ярослав Ракицкий и его профиль на сайте ФФУ. Фото Скриншот сайта ФФУ.
Ярослав Ракицкий и его профиль на сайте ФФУ. Фото Скриншот сайта ФФУ.
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Защитник "Зенита"  Ярослав Ракицкий больше не значится в списке игроков сборной Украины, опубликованном на сайте Федерации футбола страны. На странице ФФУ в интернете указан список игроков национальных сборных, и игрока сине-бело-голубых там больше нет.

При этом профиль футболиста все еще можно найти на сайте. Там он указан как игрок "Шахтера".

29-летний защитник перешел в "Зенит" зимой 2019 года из "Шахтера". За сборную Украины он провел 54 матча и забил пять мячей.

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Дополнительная информация

https://ffu.ua/national/structure

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