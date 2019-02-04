Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий больше не значится в списке игроков сборной Украины, опубликованном на сайте Федерации футбола страны. На странице ФФУ в интернете указан список игроков национальных сборных, и игрока сине-бело-голубых там больше нет.
При этом профиль футболиста все еще можно найти на сайте. Там он указан как игрок "Шахтера".
29-летний защитник перешел в "Зенит" зимой 2019 года из "Шахтера". За сборную Украины он провел 54 матча и забил пять мячей.
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