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Сегодня, 15:03

Генич не собирается идти на фанатскую трибуну ЦСКА в футболке «Спартака» после проигранного Чалову спора

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Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» прокомментировал проигрыш в споре с нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

«Федя немножечко запамятовал относительно наших договоренностей. Это был больше спор для меня, для веселья, для болельщиков. Я отдаю себе отчет в том, что люди жаждут крови и дополнительного троллинга. По условиям спора не было никакой договоренности относительно похода на фанатскую трибуну или посиделки на трибуне с болельщиками. Чтобы расставить все точки над «и»: спор заключался в том, что я должен был прийти на стадион ЦСКА и прокомментировать матч в футболке «Спартака». Я не включаю заднюю. Спор проигран. Федю поздравляю — он выиграл красиво, честно, ярко и с большим преимуществом. Надо было на голевые передачи с ним, конечно, спорить, раз у него всего одна пока», — сказал Генич корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Генич и Чалов заключили пари на то, что нападающий наберет 13 баллов по системе «гол + пас» в текущем сезоне чемпионата России. В случае проигрыша Генич должен будет прийти на матч ЦСКА на «ВЭБ Арене» в футболке «Спартака». После матча ЦСКА — «Зенит» Федор Чалов пригласил Константина Генича прийти на кубковый матч красно-синих с «Крыльями Советов».

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Генич
49
18
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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