Генич не собирается идти на фанатскую трибуну ЦСКА в футболке «Спартака» после проигранного Чалову спора

Спортивный комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» прокомментировал проигрыш в споре с нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

«Федя немножечко запамятовал относительно наших договоренностей. Это был больше спор для меня, для веселья, для болельщиков. Я отдаю себе отчет в том, что люди жаждут крови и дополнительного троллинга. По условиям спора не было никакой договоренности относительно похода на фанатскую трибуну или посиделки на трибуне с болельщиками. Чтобы расставить все точки над «и»: спор заключался в том, что я должен был прийти на стадион ЦСКА и прокомментировать матч в футболке «Спартака». Я не включаю заднюю. Спор проигран. Федю поздравляю — он выиграл красиво, честно, ярко и с большим преимуществом. Надо было на голевые передачи с ним, конечно, спорить, раз у него всего одна пока», — сказал Генич корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Генич и Чалов заключили пари на то, что нападающий наберет 13 баллов по системе «гол + пас» в текущем сезоне чемпионата России. В случае проигрыша Генич должен будет прийти на матч ЦСКА на «ВЭБ Арене» в футболке «Спартака». После матча ЦСКА — «Зенит» Федор Чалов пригласил Константина Генича прийти на кубковый матч красно-синих с «Крыльями Советов».